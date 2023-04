Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Wohnungseinbruch + Graffiti und kaputtes Fenster an Schulen + Gartenmöbel verschwunden + Rohbau durchwühlt + In Baucontainer eingestiegen + Überschlag mit Skoda +

Friedberg

Ober-Mörlen - Langenhain-Ziegenberg: In Wohnung eingestiegen -

Eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Usinger Straße rückte in den zurückliegenden Wochen in den Fokus unbekannter Einbrecher. Die Bewohner waren im Zeitraum vom 01.04.2023 bis zum 17.04.2023 im Urlaub. Über die Terrassentür drangen die Täter gewaltsam in die Wohnung ein und durchwühlten Schränke und Kommoden. Nach einer ersten Einschätzung der Bewohner fehlt Schmuck von noch nicht bekanntem Wert. Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Polizeistation in Butzbach unter Tel.: (06033) 40730 entgegen.

Bad Nauheim: Vandalen auf den Schulhöfen -

Unbekannte Vandalen suchten am Wochenende die Stadtschule und die Ernst-Ludwig-Schule auf. Die Täter beschmierten die Fassade der Turnhalle der Stadtschule mit Graffiti und beschädigten an der Ernst-Ludwig-Schule eine Fensterscheibe. Die Schäden summieren sich auf mindestens 500 Euro. Zeugen, die die Täter zwischen Samstagnachmittag, gegen 13.30 Uhr und Montagfrüh, gegen 08.00 Uhr beobachteten oder denen an den Schulen Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 mit der Friedberger Polizei in Verbindung zu setzen.

Büdingen: Gartenmöbel verschwunden -

Aus dem Garten eines Einfamilienhauses bedienten sich am Sonntag unbekannte Diebe. Die dreisten Täter betraten zwischen 10.00 Uhr und 20.00 Uhr das Grundstück und ließen Gartenstühle der Marke "Gloster" samt schwarzer Bezüge mitgehen. Der Wert der Stühle liegt bei rund 300 Euro. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Stühle nimmt die Büdinger Polizei unter Tel.: (06042) 96480 entgegen.

Rosbach v.d.H. - Ober-Rosbach: Rohbau durchwühlt -

Mit Werkzeugen im Wert von rund 1.500 Euro suchten Einbrecher in der Siemensstraße das Weite. Zwischen Freitagnachmittag, gegen 15.00 Uhr und Montagmorgen, gegen 08.00 Uhr suchten die Diebe den Rohbau auf, brachen Türen auf und griffen sich ihre Beute. Die Aufbruchschäden belaufen sich auf ca. 250 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Wöllstadt - Ober-Wöllstadt: Baucontainer geknackt -

Ungebetene Gäste suchten an einem Feldweg bei der Falkensteiner Straße eine Baustelle auf. Sie brachen die Schlösser der Container auf und suchten nach Wertsachen. Offensichtlich machten die Diebe keine Beute. Die Reparatur der Aufbruchschäden wird zirka 500 Euro kosten. Zeugen, die die Täter zwischen Freitagnachmittag und Montagfrüh an der Baustelle beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 bei der Friedberger Polizei zu melden.

Rockenberg: Mit Skoda verunglückt -

Mit leichten Verletzungen überstand eine 19-jährige Autofahrerin gestern Abend einen Verkehrsunfall. Die in Wölfersheim lebende Skoda-Fahrerin war gegen 20.30 Uhr von Oppershofen in Richtung Wölfersheim unterwegs. Auf dieser Strecke wurde sie von einem Fahrzeug überholt. Aus bisher nicht bekannten Gründen kam sie im Anschluss von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Erdhaufen und überschlug sich mit ihrem Fabia. Die Unfallfahrerin klagte an der Unfallstelle über Kopfschmerzen. Eine Rettungswagenbesetzung übernahm ihre Erstversorgung und ihren Transport in das Licher Krankenhaus. Angaben zu den Blechschäden können noch nicht gemacht werden.

