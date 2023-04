Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Tankstelle Wetterau-Ost auf der A5 ausgeraubt + Nach Dienstwaffe gegriffen + Hakenkreuze geschmiert + Haus durchwühlt + Werkzeug erbeutet + Nach Brand Zeugen gesucht + Automaten geknackt + ...

Ober-Mörlen: Räuber überfällt Tank- und Rastanlage an der A5

Am frühen Montagmorgen überfiel ein Unbekannter die Tankstelle der Tank- und Rastanlage "Wetterau Ost".

Gegen 05.15 Uhr betrat der mit einer schwarzen Sturmhaube maskierte Räuber den Verkaufsraum der in Fahrtrichtung Kassel gelegenen Tankstelle und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe des Bargeldes. Die Mitarbeiter steckten eine bisher nicht bekannte Menge an Bargeld in eine kleine schwarze Sporttasche des Täters. Im Anschluss verließ der Räuber den Verkaufsraum und lief in Richtung der Lkw-Stellplätze davon.

Der Räuber war ca. 180 cm groß und trug einen roten Jogginganzug. Er sprach Deutsch mit ausländischem Akzent.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat den Überfall heute Morgen, gegen 05.15 Uhr auf der Tank- und Rastanlage "Wetterau Ost" beobachtet? - Wem ist der Räuber mit dem roten Jogginganzug vor dem Überfall oder später auf der Flucht aufgefallen? - Wer hat sonst in diesem Zusammenhang heute früh an der Rastanlage "Wetterau Ost" Beobachtungen gemacht?

Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Münzenberg: Haus durchwühlt -

Einbrecher suchten am Samstagnachmittag ein Einfamilienhaus in der Falkensteiner Straße auf. Zwischen 13.00 Uhr und 14.30 Uhr nutzten sie die Abwesenheit der Bewohner aus, hebelten ein Fenster auf und stiegen ein. Im Inneren suchten sie nach Wertsachen und griffen sich Schmuck und Bargeld von noch nicht bekanntem Wert. Die Aufbruchschäden belaufen sich auf rund 400 Euro. Hinweise zu den Einbrechern oder zu Personen oder Fahrzeugen, die in diesem Zusammenhang am Samstagnachmittag in der Falkensteiner Straße auffielen, nehmen die Polizei Butzbach unter Tel.: (06033) 40730 entgegen.

Friedberg-Bauernheim: Hakenkreuze an Scheune geschmiert -

Der Staatsschutz der Friedberger Polizei bittet um Mithilfe. Im Zeitraum vom Dienstagabend, gegen 22.00 Uhr bis zum Mittwochabend, gegen 18.00 Uhr sprühten Unbekannte mit grauer und grüner Farbe unter anderem mehrere Hakenkreuze sowie "Hitler" an die Wände einer Feldscheune auf. Die Scheune liegt in der Verlängerung der Beienheimer Straße. Der Staatsschutz ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und sucht Zeugen: Wer hat die Täter im genannten Zeitraum an der Scheune beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu den Sprayern machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Friedberg: Autoscheibe eingeschlagen -

Rund 500 Euro wird eine neue Scheibe für die Beifahrertür eines BMW kosten, nachdem Unbekannte diese eingeschlagen hatten. Der braune 5-er parkte zwischen Freitagabend, gegen 22.00 Uhr und Samstagmorgen, gegen 08.30 Uhr in der Königsberger Straße, in Höhe der Hausnummer 7. Ob die Täter es auf Wertsachen abgesehen hatten oder ihrer sinnlosen Zerstörungswut nachgingen, ist derzeit nicht bekannt. Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Wölfersheim: Aus Rohbau bedient -

Am Wochenende rückte ein Rohbau in der Straße "Am Sauerborn" in den Fokus unbekannter Diebe. Die Täter verschafften sich Zutritt zu dem verschlossenen Gebäude und ließen Werkzeuge im Wert von rund 2.500 Euro mitgehen. Unter anderem erbeuteten sie eine Bohrmaschine, eine Kreissäge und Schneidwerkzeuge. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Täter ihre Beute mit einem Fahrzeug oder einem Anhänger in Sicherheit brachten. Wer hat die Diebe zwischen Freitagabend, gegen 19.00 Uhr und Samstagmorgen, gegen 08.30 Uhr beobachtet? Hinweise nehmen die Ermittler der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Nidda: Flucht mit Suff -

Mit einer Blutentnahme und der Sicherstellung seines Führerscheins endete am Samstagnachmittag die Unfallflucht eines 54-Jährigen. Der in Nidda lebende BMW-Fahrer war gegen 12.35 Uhr auf der Ortsdurchfahrt in Richtung Ranstadt unterwegs. Vor dem Kreisverkehr musste die Fahrerin eines vorausfahrenden Opels bremsen. Der 54-Jährige erkannte dies offensichtlich zu spät und prallte in das Heck des Astras. Verletzt wurde niemand. Der Unfallfahrer und die 65-jährige Opelfahrerin stiegen aus und unterhielten sich kurz. Im Anschluss stieg der 54-Jährge wieder in seinen BMW und fuhr davon. Eine Streife der Büdinger Polizei traf ihn an der Halteranschrift an. Da seine Atemluft nach Alkohol roch, ließen ihn die Ordnungshüter pusten. Das Display des Testgerätes zeigte einen Wert von 1,45 Promille an. Nach der Blutentnahme durfte er die Wache wieder verlassen - auf ihn kommt ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht zu.

Butzbach - Kirch-Göns: 46-Jähriger greift nach Polizei-Dienstwaffe -

Während eines Einsatzes von Butzbacher Polizisten versuchte ein 46-Jähriger die in dem Holster eines Kollegen steckende Dienstwaffe zu entreißen. Der Versuch scheiterte - Polizisten überwältigten den Angreifer. Gegen 05.00 Uhr erreichte ein Notruf aus dem Haushalt des späteren Angreifers die Polizei. Nach der ersten Einschätzung der wirren Schilderungen, gingen die Ordnungshüter von einer körperlichen Auseinandersetzung des 46-Jährigen mit seiner Partnerin aus. Beim Eintreffen in der Wohnung war die Situation ruhig, offensichtlich befand sich der 46-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation. Plötzlich griff er an die in einem Holster steckende Dienstwaffe eines Kollegen und versuchte diese herauszureißen. Die Sicherungen des Holsters und das sofortige Eingreifen der Polizisten verhinderten dieses. Die Kollegen überwältigten den Angreifer und brachten ihn unter Kontrolle. Hierbei trug der 46-Jährige leichte Verletzungen im Gesicht davon, die eine Rettungswagenbesatzung vor Ort erstversorgte. Im Anschluss wurde er einem Arzt in einer psychiatrischen Einrichtung vorgesellt, der seine Unterbringung dort veranlassten. Den Angreifer erwarten nun Strafanzeigen wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Karben - Klein-Karben: Autos zerkratzt -

In der Peter-Geibel-Straße zerkratzten Unbekannte den Lack zweier Fahrzeuge. Die Täter trieben Kratzer in Türen und Motorhaube eines weißen BMW X1 und eines schwarzen Ford Kuga. Pro Fahrzeug werden rund 500 Euro für die Reparaturen fällig. Zeugen, die die Täter zwischen Freitag, gegen 17.30 Uhr und Samstag, gegen 21.00 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06101) 54600 bei der Polizeistation in Bad Vilbel zu melden.

Karben - Groß-Karben: Wasch- und Saugautomat aufgebrochen -

In der Nacht von Samstag auf Sonntag schlugen Automatenaufbrecher an Tankstellen in der Dieselstraße, "Am Spitzacker" sowie in der Homburger Straße zu. Die Täter hatten es auf das Bargeld aus den Wasch- und Saugautomaten abgesehen. Die brachen die Gehäuse auf und ließen das Geld mitgehen. Wie viel Bargeld sie mitgehen ließen, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Hinweise zu den Dieben nimmt die Vilbeler Polizei unter Tel.: (06101) 54600 entgegen.

Ranstadt-Dauernheim: Aus Auto bedient -

Mit EC-Karten und Bargeld machten sich Autoaufbrecher im Westring auf und davon. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter sich am frühen Sonntagmorgen gegen 03.40 Uhr Zugang zu dem schwarzen Passat verschafften. Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

Bad Nauheim: Gas- mit Bremspedal verwechselt -

Mit leichten Verletzungen überstand ein 22-jähriger Mitsubishifahrer am Sonntag einen Aufprall gegen eine Hauswand. Der in Friedberg lebende junge Mann war gegen 13.00 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Marktplatz unterwegs. Als ein Fußgänger die Fahrbahn überquerte, wollte der 22-Jährige bremsen und verwechselte offensichtlich das Gas- mit dem Bremspedal. Der Mitsubishi kam nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und prallte gegen eine Hauswand. Der Unfallfahrer trug leichte Verletzungen davon. Die Feuerwehr rückte an, um ausgelaufene Betriebsflüssigkeit zu binden. Der Mitsubishi musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Angaben zu den Sachschäden können noch nicht gemacht werden.

Altenstadt-Oberau: Scheunenbrand / Polizei sucht Zeugen -

Am frühen Sonntagmorgen rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Scheunenbrand in der Bornfeldstraße aus. Gegen 03.15 Uhr erreichten die ersten Notrufe die Rettungsleitstelle. Die Feuerwehr löschte eine in Brand stehende Gartenscheune und ein angrenzendes Holzlager. Angaben zur Brandursache können noch nicht gemacht werden - die Schadenshöhe steht ebenfalls noch nicht fest. In der Scheune waren ein Pkw, zwei Traktoren, ein Anhänger sowie zwei Roller untergestellt. Diese Fahrzeuge brannte komplett aus. Anwohner eines angrenzenden Wohnhauses mussten während der Löscharbeiten das Haus verlassen. Nachbarn wurden aufgefordert die Fenster geschlossen zu halten. Die Polizei geht Hinweisen nach, wonach ein etwa 50-jähriger Mann, der eine Kettensäge in der Hand hielt, beim Eintreffen der Polizei in Richtung Ortsmitte davonlief. Inwieweit diese Beobachtung im Zusammenhang mit dem Brand steht, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Ermittler der Kriminalpolizei suchen Zeugen und fragen: Wer kann Angaben zu dem etwa 50-jährigen Mann mit Kettensäge machen? Wer hat sonst im Zusammenhang mit dem Brand am frühen Sonntagmorgen im Bereich der Bornfeldstraße Beobachtungen gemacht? Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

