Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Haus in Rommelhausen durchwühlt + VW aufgebrochen + Kratzer im Lack + Diebe wollen Audiosystem + Nach Spiegelunfall geflohen +

Friedberg (ots)

--

Limeshain-Rommelhausen: Haus durchwühlt -

Auf Beute aus einem Einfamilienhaus hatten es Einbrecher in der Limesstraße abgesehen. Über die Kellertür verschafften sich die Diebe gewaltsam Zutritt zu dem Haus. Im Inneren durchwühlten die Täter Schränke und Kommoden. Ob sie Beute machten, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher im Zeitraum von Ostermontag, gegen 16.30 Uhr bis Donnerstagnachmittag, 17.00 Uhr beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang in der Limesstraße Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

Friedberg: VW aufgebrochen -

Nachdem Unbekannte einen Golf aufbrachen und nach Beute suchten, bittet die Friedberger Polizei um Mithilfe. Der graue VW parkte gestern, zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr in der Hanauer Straße. Die Täter schlugen eine Scheibe des Wagens ein und durchwühlten einen auf der Rücksitzbank abgelegten Aktentrolley. Nach einer ersten Einschätzung des Besitzers ließen die Täter nichts mitgehen. Hinweise zu den Dieben nehmen die Ermittler der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Karben: Lack zerkratzt -

Auf rund 600 Euro schätzt die Polizei den Lackschaden, den Unbekannte an einem Renault zurückließen. Die Täter trieben Kratzer in den orangefarbenen Lack des Clios. Zeugen, die die Unbekannten am Donnerstag, zwischen 07.40 Uhr und 11.05 Uhr in der Straße "Am Breul" an dem Clio beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06101) 54600 mit der Vilbeler Polizei in Verbindung zu setzen.

Rosbach v.d.H. - Ober-Rosbach: Auf Audiosystem abgesehen -

In der Straße "Die Sang" vergriffen sich Autoaufbrecher an einem dort geparkten Seat. Am Donnerstag, zwischen 10.30 Uhr und 13.15 Uhr verschafften sich die Täter Zugang zu dem grauen Leon und versuchten das in die Armaturen verbaute Audiosystem auszubauen. Offensichtlich fühlten sie sich gestört und ließen von ihrem Vorhaben ab. Zurück blieb ein Schaden von rund 500 Euro. Hinweise zu den Tätern nimmt die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Echzell: Spiegel abgefahren -

Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Raunstraße, bitten die Unfallfluchtermittler der Friedberger Polizei um Mithilfe. Im Zeitraum von Mittwochnachmittag, gegen 16.00 Uhr und Donnerstagmorgen, gegen 06.30 Uhr parkte in Höhe der Hausnummer 49 eine schwarze Mercedes C-Klasse. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte der flüchtige Unfallfahrer den Außenspiegel des Benz und verursachte einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nehmen die Ermittler in Friedberg unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell