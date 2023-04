Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + An Wölfersheimer Kirchentür gehebelt + Turnhalleneingang in Nidda beschädigt + Renaultscheibe in Bad Nauheim eingeschlagen +

Wölfersheim: An Kirchentür gehebelt -

Die evangelische Kirche in der Wingertstraße rückte in den zurückliegenden Tagen in den Fokus unbekannter Einbrecher. Im Zeitraum von Sonntagmorgen, gegen 10.00 Uhr bis Dienstagmorgen, gegen 09.50 Uhr hebelten die Täter an einer Seitentür des Kirchenhauses. Die Diebe schafften es nicht einzudringen und ließen einen Schaden von rund 500 Euro zurück. Hinweise zu den Einbrechern nehmen die Ermittler der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Nidda: An Turnhalle randaliert -

Auf rund 1.500 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den Unbekannte an der Turnhalle der Alteburgschule zurückließen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter Pflastersteine und einen Absperrpfosten gegen die Eingangstür der Halle schleuderten. Zeugen, die die Täter zwischen Sonntagnachmittag, gegen 16.45 Uhr und Dienstagmorgen, gegen 10.00 Uhr beobachteten oder denen in dieser Zeit an der Schule Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06042) 96480 bei der Polizeistation in Büdingen zu melden.

Bad Nauheim: Scheibe eingeschlagen -

In der Bodestraße vergriffen sich Unbekannte an einem schwarzen Renault. Der "Scenic" parkte in der Nacht von Montag auf Dienstag in Höhe der Hausnummer 22. Die Täter schlugen die Scheibe der Beifahrertür ein. Ob aus Vandalismus oder um an Wertsachen aus dem Wagen zu gelangen, kann derzeit nicht gesagt werden. Die Reparatur des Schadens wird rund 250 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

