Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freudental: Einbruch in Bäckerei

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Sonntag 11.20 Uhr und Dienstag 05.40 Uhr brachen noch unbekannte Täter in eine Bäckerei in der Pforzheimer Straße in Freudental ein. Um ins Innere des Geschäfts zu gelangen, hebelten die Unbekannten die Haupteingangstür auf. Darüber hinaus beschädigten sie auch eine Tür, die zum Hausflur des Wohngebäudes führt, in dem sich die Bäckerei befindet. Die Täter durchsuchten mehrere Schubladen im Verkaufsraum. Mutmaßlich dürften sie jedoch nichts Stehlenswertes festgestellt haben und machten sich ohne Beute wieder aus dem Staub. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 300 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07143 40508-0 beim Polizeiposten Besigheim zu melden.

