Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizeikommissariat Ahlhorn: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 18.03.2023, ereignete sich gegen 14:10 Uhr auf der Autobahn 1 zwischen dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide und der Anschlussstelle Wildeshausen-West in Fahrtrichtung Bremen ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden und hoher Sachschaden entstand. Der Unfallort befindet sich im Bereich der Gemeinde Emstek, Landkreis Cloppenburg.

Zum Unfallzeitpunkt war auf Grund einer Wochenendbaustelle zwischen dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide und dem Parkplatz Engelmannsbäke in Richtung Bremen ein Fahrstreifen gesperrt. In Folge des Verkehrsaufkommens bildete sich ein Rückstau in Fahrtrichtung Bremen. Eine 19 Jahre alte Fahrerin eines Ford Fiesta aus dem Landkreis Cloppenburg bemerkte diesen Stau rechtzeitig und hatte ihr Fahrzeug bis zum Stillstand abgebremst. Ein nachfolgender 84 Jahre alter Fahrer eines Opel aus dem Landkreis Osterholz-Scharmbeck erkannte das Stauende jedoch zu spät und fuhr auf den Pkw aus dem Landkreis Cloppenburg auf. Durch den Anstoß wurden die 19 Jahre alte Fahrerin und ihr ebenfalls 19 Jahre alter Beifahrer leicht verletzt, bedurften aber keiner Behandlung im Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Ford Fiesta der 19-jährigen Fahrzeugführerin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der Sachschaden beläuft sich nach Schätzung der Polizei auf ca. 15.000,- Euro. Zusätzliche Verkehrsbehinderungen, als die schon durch die Baustelle bestehenden, traten nicht auf.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell