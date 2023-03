Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Vermehrt Aufbrüche in Pkw-Transporter im Landkreis Oldenburg +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 14. März 2023, gegen 12:00 Uhr, bis Freitag, 17. März 2023, gegen 7:00 Uhr kam es in Hude und Großenkneten zu Einbrüchen in Auto-Transporter.

Bislang unbekannte Personen brachen in Großenkneten im Heisterweg einen VW Transporter auf und entwendeten hieraus Werkzeuge, sowie Zubehörteile. In Hude kam es in der Schwalbenstraße ebenfalls zu einem Aufbruch in einen Transporter. Auch aus diesem wurden Werkzeuge entwendet.

Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtungen.

Die Schadenshöhe wird auf eine vierstellige Summe geschätzt.

Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/ 941-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell