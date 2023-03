Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rollstuhlfahrer beraubt

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer haben am Samstagnachmittag (11.03.2023) einen 58 Jahre alten, auf einen Rollstuhl angewiesenen Mann überfallen, der sich in der Klett-Passage aufhielt. Gegen 16.50 Uhr sprachen die beiden Männer den Rollstuhlfahrer an, hielten ihn am Arm fest und forderten ihn auf, sein Geld herauszugeben. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, schlug einer der beiden Räuber dem 58-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Nach weiteren verbalen Drohungen warf der Überfallene den beiden Männern seinen Geldbeutel zu, aus dem sie dann das Bargeld stahlen. Anschließend flüchteten die beiden Unbekannten, bei denen es sich nach Zeugenangaben mutmaßlich um einen Italiener und einen Deutschen gehandelt haben soll, unerkannt aus der Klett-Passage. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

