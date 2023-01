Fürthen (ots) - Am Donnerstag, 26.01.2023, gegen 20.00 Uhr, führten Beamte der PI Altenkirchen eine Verkehrskontrolle in Fürthen durch. Hierbei konnten bei einem Fahrzeuginsassen Betäubungsmittel in Form von Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen des 18-jährigen Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Telefon: 02681 946-0 ...

