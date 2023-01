Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Um 2709 Euro betrogen

Neuwied (ots)

Neuwied - Am 26.01.2023 meldet sich eine 68jährige Dame auf der Polizei Neuwied und gab an, dass sie auf einen WhatsApp-Betrug reingefallen ist. Sie hatte im Laufe des Vormittags 2709,14EUR auf ein litauisches Konto überwiesen. Per Messenger meldete sich die angebliche Tochter unter neuer Rufnummer. Sie gab an, dass sie eine ausstehende Rechnung bezahlen müsse, sich jedoch nicht auf ihrem Konto einloggen könne. Daher bat sie die Geschädigte den Betrag begleichen. Gegen Nachmittag rief sie dann ihre Tochter auf ihrer alten Rufnummer an, der Betrug flog auf. Daraufhin kontaktierte die Geschädigte ihre Bank und veranlasste die sofortige Stornierung der Überweisung.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell