Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Nachtragsmeldung

Verkehrsunfall mit Unfallflucht in Eichelhardt geklärt

Eichelhardt (ots)

Am Mittwoch, 25.01.2023, gegen 05.25 Uhr, ereignete sich in Eichelhardt ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher nach einer Kollision mit einem Streufahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Am Donnerstag, 26.01.2023, gegen 19.05 Uhr, fiel einer Streife der PI Altenkirchen in Roth ein entgegenkommender Pkw VW Golf auf, welcher mit der Beschreibung des Verursacherfahrzeuges in Eichelhardt übereinstimmte. Im Rahmen einer anschließend durchgeführten Kontrolle konnte der 26-jährige Fahrer als Verursacher des Verkehrsunfalls in Eichelhardt ermittelt werden. Weiterhin war festzustellen, dass gegen den Mann ein Haftbefehl bestand. Zudem hielt er sich als ausländischer Staatsbürger unerlaubt in der Bundesrepublik Deutschland auf. Gegen den Beschuldigten wurden mehrere Ermittlungsverfahren und entsprechende ausländerrechtliche Maßnahmen eingeleitet. Da er die aus dem Haftbefehl resultierende Geldstrafe bezahlen konnte, unterblieb die Überstellung in eine Justizvollzugsanstalt.

