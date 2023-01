Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Nachbarin verhindert Betrug durch falsche Polizeibeamte

Leubsdorf (ots)

Am Nachmittag des 26.01.2023 wurde eine 71-jährige Leubsdorferin von falschen Polizeibeamten kontaktiert. Der Täter schilderte ihr am Telefon, dass ihr Sohn einen Verkehrsunfall verursacht hat und nun in Haft muss. Das Telefon wurde dann an einen angeblichen Anwalt weitergegeben, der von der älteren Damen Geld zur Abwendung der Haft forderte. Die Angerufene schenkte dem Glauben und bat eine Nachbarin, sie nach Linz zur Bank zu fahren. Die aufmerksame Nachbarin wurde jedoch stutzig, als die Geschädigte dort eine größere Summe Bargeld von ihrem Konto abheben wollte und fuhr mit ihr zur Polizei. Dort konnte schnell geklärt werden, dass es sich um einen Betrugsversuch handelt. Dank dem Handeln der aufmerksamen Nachbarin wurde die Senioren davor bewahrt, dass sie ihre Ersparnisse an Betrüger verliert.

