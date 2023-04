POL-COE: Billerbeck, Helker Berg/ Autos durch aufgewirbelten Schotter beschädigt

Coesfeld (ots) - Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Samstag (01.04.23) einen Fahnenmast an der Burgstraße in Davensberg beschädigt. Dieser steht nahe einer Parkplatzausfahrt. Die Unfallzeit liegt zwischen 11 Uhr und 15 Uhr. Der Verursacher kümmerte sich nicht um seine Anschlusspflichten. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. ...

