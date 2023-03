Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrader Straße/Gasflaschen gestohlen

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag (31.03.) insgesamt 12 Gasflaschen von einem umzäunten Gelände an der Seppenrader Straße gestohlen. Um auf das Gelände zu gelangen manipulierten sie an einem Schloss und stahlen anschließend die Flaschen. Dabei handelte es sich um grüne 5Kilofalschen und graue 11Kiloflaschen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

