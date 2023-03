Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Markt/ Smartphones aus Geschäft gestohlen

Coesfeld (ots)

Drei Unbekannte haben am Donnerstag (30.03.23) sechs Smartphones aus einem Telekommunikationsgeschäft am Markt gestohlen. Gegen 13.50 Uhr betraten die Diebe das Geschäft. Sie rissen die Geräte von den Sicherheitsbändern los. Die Drei flüchteten in Richtung Coesfelder Straße/Tiberstraße.

Die Diebe werden wir folgt beschrieben:

Täter 1:

- schwarze Kleidung (Hoodie) - dunkelhäutig, schwarze Haare - unter 30 Jahre alt - ca. 1,75 Meter groß, schlanke Statur - Kappe mit einem Pokemon drauf

Täter 2:

- dunkelhäutig, schwarze Haare - unter 30 Jahre alt - circa 1,68 Meter, schlanke Statur

Täter 3:

- dunkelhäutig, schwarze Haare - unter 30 Jahre alt - ca. 1,68 Meter, schlanke Statur

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell