Ulm (ots) - Am Samstagabend kam eine Mutter in Begleitung ihrer 15-jährigen Tochter zum Polizeirevier am Münsterplatz. Sie zeigten an, dass die Tochter von drei Mädchen im Alter von 15 bis 17 Jahren am Bahnhofsplatz geschlagen wurde. Sie trug eine Beule und kleinere Schürfwunden davon. Als Vorwand gaben die Mädchen an, dass sie schlecht über die verstorbene Mutter einer weitläufig Bekannten auf Instagram gepostet ...

