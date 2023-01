Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Stenern - Nach Einbruch ohne Beute aus dem Haus

Bocholt-Stenern (ots)

Tatort: Bocholt-Stenern, Winterswijker Straße; Tatzeit: 01.01.20223, zwischen 00.00 Uhr und 01.20 Uhr;

In ein Wohnhaus eingedrungen ist ein Unbekannter in der Silvesternacht in Bocholt-Stenern. Der Täter hatte sich an einer Haustür zu schaffen gemacht, um in das Gebäude an der Winterswijker Straße (zwischen Adenauerallee und Kreisverkehr "Volksbank") zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen verließ es der Einbrecher ohne Beute wieder. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell