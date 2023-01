POL-BOR: Bocholt - Pkw mutwillig beschädigt

Borken (ots) - Beute haben die Täter nicht gemacht - sie richteten jedoch einigen Schaden an: Unbekannte haben am vergangenen Wochenende in Borken vergeblich versucht, einen Zigarettenautomaten aufzusprengen. Das Geschehen spielte sich an der Bischof-Dietrich-Straße ab. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to) ...

