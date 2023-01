POL-BOR: Velen - Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser

Schöppingen (ots) - In Schöppingen musste die Polizei am 01.01.23, gegen 05.50 Uhr einen 26-jährigen Mann aus Metelen in Gewahrsam nehmen, da dieser alkoholisiert auf einer Silvesterfeier in Haverbeck randaliert hatte. (fr) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (db) Dietmar Brüning (mh) Markus Hüls (to) Thorsten Ohm (fr) Frank Rentmeister Telefon: 02861-900-2222 ...

