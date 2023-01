Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Randalierer in Gewahrsam genommen

Schöppingen (ots)

In Schöppingen musste die Polizei am 01.01.23, gegen 05.50 Uhr einen 26-jährigen Mann aus Metelen in Gewahrsam nehmen, da dieser alkoholisiert auf einer Silvesterfeier in Haverbeck randaliert hatte. (fr)

