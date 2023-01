POL-BOR: Raesfeld - Unfallflucht / 3.000 Euro Schaden

Raesfeld (ots) - Tatort: Raesfeld, Birkenhain; Tatzeit: 30.12.22, ca. 18.30m Uhr; Am 30.12.22 versuchten bislang unbekannte Täter vergeblich, ein Fenster eines Wohnhauses an der Straße Birkenhain aufzuhebeln und lösten dabei auch die Alarmanlage aus. Die Täter gelangten nicht ins Haus und flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000. (fr) Kontakt für Medienvertreter: ...

