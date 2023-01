Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Einbruch in Wohnhaus

Gronau-Epe (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Wöltemannhof; Tatzeit: 30.12.22, zwischen 15.00 Uhr und 20.15 Uhr; Am 30.12.22 verließen die Bewohner eines Hauses an der Straße Wöltermannhof gegen 15.00 Uhr ihr Heim. Als sie gegen 20.15 Uhr zurückkehrten, stellten sie fest, dass in ihr Haus eingebrochen worden war. Der oder die Täter hatten ein Küchenfenster aufgehebelt und das Haus durchsucht. Entwendet wurde Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260. (fr)

