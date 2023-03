POL-COE: Dülmen, Olfener Weg/ Betrunken Auto gefahren

Coesfeld (ots) - Drei Unbekannte haben am Donnerstag (30.03.23) sechs Smartphones aus einem Telekommunikationsgeschäft am Markt gestohlen. Gegen 13.50 Uhr betraten die Diebe das Geschäft. Sie rissen die Geräte von den Sicherheitsbändern los. Die Drei flüchteten in Richtung Coesfelder Straße/Tiberstraße. Die Diebe werden wir folgt beschrieben: Täter 1: - ...

