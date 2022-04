Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Unbekannte brachen in das Gebäude einer Straßenbaufirma ein

Moers (ots)

In der Zeit von Samstag, 16.30 Uhr, bis Montag, 06.30 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in eine Straßenbaufirma an der Gutenbergstraße ein.

Im Inneren durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Sie entwendeten mehrere Fahrzeugschlüssel für LKW. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

