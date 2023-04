Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Breiter Weg/Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Durch einen Autofahrer, der die Straße Breiter Weg in Coesfeld befuhr, wurde am 02.04.2023, gegen 03:20 Uhr, eine auf dem kombinierten Geh- und Radweg liegenden Mann gemeldet. Der Autofahrer gab bei der Unfallmeldung an, dass dieser Mann regungslos und nicht ansprechbar neben einem Pedelec lag. Die hinzugezogenen Rettungskräfte stellten bei dem 49-jährigem Coesfelder schwere Verletzungen fest. Ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Münster unterstützte die Polizei Coesfeld bei der Unfallaufnahme. Ein Unfallzeuge konnte noch nicht ermittelt werden. Die Polizei Coesfeld bittet unter 02541 140 um Hinweise.

