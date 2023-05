Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Fußgänger an Haltestelle durch Bus angefahren

Sprockhövel (ots)

Am Donnerstag, den 04.05.2023 um 13.25 Uhr befährt ein 55-jähriger Busfahrer aus Recklinghausen den Busbahnhof an dem Nikolaus-Groß-Platz in der Absicht, am dortigen Bussteig anzuhalten. Während der Anfahrt kollidiert er mit einem 14-jährigen Fußgänger aus Schwelm und trifft diesen mit dem rechten Außenspiegel am Kopf. Der 14-jährige Junge wird bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Busfahrer verließ im Anschluss die Unfallstelle, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Ein Strafverfahren wurde daraufhin eingeleitet.

