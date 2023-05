Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Umgestürzter Kradfahrer in der Köhlerwaldstraße

Wetter (ots)

Am Donnerstag, den 04.05.2023 um 18.20 Uhr verlor ein anhaltender Kradfahrer in der Köhlerwaldstraße auf seinerm Motorrad das Gleichgewicht und stürzte um. Hierbei fiel er auf seine Hand und musste leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. An seinem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 100 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell