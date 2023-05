POL-EN: Ennepetal- Raub von Handy und Rucksack

Hattingen (ots) - Eine 17-jährige aus Mülheim an der Ruhr befuhr mit ihrem Motorrad am 29.04.2023 gegen 18:30 Uhr die Elfringhauser Str. in Fahrtrichtung Felderbachstraße. In Höhe der Hausnummer 140 verlor sie auf der kurvigen Strecke die Kontrolle über ihr Krad und stürzte ohne Fremdeinwirkung. Sie wurde leichtverletzt einem Krankenhaus zugeführt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis ...

mehr