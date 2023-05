POL-EN: Breckerfeld - Kradfahrer nach Unfall auf der Prioreier Straße lebensgefährlich verletzt

Herdecke (ots) - Am Samstag, den 29.04.2023, in der Zeit von 11.45 Uhr bis 15.15 Uhr versuchten unbekannte Täter sich durch Hebeln an Fenstern und an einer Balkontür Zugang zu einer Wohnung zu verschaffen. Da dieses misslang flüchteten der oder die Täter ohne Beute in unbekannter Richtung. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle ...

