Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Mehrere Körperverletzungsdelikte und sexuelle Belästigung am Sonntag im Bahnbereich

Bild-Infos

Download

München (ots)

War der erste Tag des 187. Münchner Oktoberfestes noch recht ruhig verlaufen, gab es am Sonntag (18. September) eine deutliche Zunahme von Delikten - vornehmlich unter Alkoholeinfluss - im bahnpolizeilichen Bereich der Bundespolizei.

Nr. 199 - Sexuelle Belästigung im Bahnhof Mammendorf: Kurz nach Mitternacht hatte ein 34-jähriger Deutscher im RE 9 vor dem Haltepunkt Mammendorf, Lkr. Fürstenfeldbruck, eine 31-jährige Schweizerin sexuell belästigt. Er umschloss das Knie der Züricherin mit seinen Beinen; zudem beleidigte er sie. Ein Mitreisender 43-jähriger Deutscher aus Neusäß schritt ein um der Frau zu helfen. Er wurde von dem 34-Jährigen aus Aindling, Lkr. Aichach-Friedberg, verbal bedroht. Am Bahnsteig nahmen sich zunächst Landes-, wenig später Bundespolizisten des Mannes an. Gegen ihn ermittelt die Bundespolizei wegen sexueller Belästigung, Beleidigung und Bedrohung.

Nr. 200 - Bedrohung Streife Deutsche Bahn Sicherheit: Einem 26-Jährigen aus Eritrea, der gegen 03:35 Uhr ein Ladengeschäft im Zwischengeschoss des Münchner Hauptbahnhofes verlassen sollte und dies verweigerte, nahm sich eine Streife der Deutsche Bahn Sicherheit an. Bei der Verbringung aus dem Hauptbahnhof zog er am Treppenausgang Arnulfstraße unvermittelt ein Messer und hielt es aus drei Metern Entfernung - ohne Stichbewegung - den Security entgegen. Die Sicherheitsmitarbeiter zogen daraufhin ihre Schlagstöcke, worauf der 2014 ins Bundesgebiet Eingereiste das Klappmesser mit 8,5 cm Klingenlänge fallen ließ. Der 26-Jährige verhielt sich danach bis zum Eintreffen der Bundespolizei ruhig. Gegen den einschlägig polizeibekannten Asylbewerber wird von der Bundespolizei wegen Bedrohung und Hausfriedensbruch ermittelt.

Nr. 201 - Körperverletzung im Hauptbahnhof: Gegen 05:45 Uhr kam es im Hauptbahnhof München zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach ersten Ermittlungen sollen sich vier alkoholisierte Personen gegenseitig vor einem Schnellimbiss im Zwischengeschoss attackiert haben. Darunter befanden sich ein 32-jähriger Rumäne, ein 26-jähriger Somalier sowie ein 29- und ein 42-jähriger Ukrainer. Alle vier wiesen Atemalkoholwerte von 1,52 - 1,44 - 1,3 und 1,36 Promille auf.

Nr. 202 - Am Bahnsteig Schwankender tickt aus und verletzt Bundespolizisten: Gegen 19:10 Uhr schwankte ein 41-Jähriger am Mittelbahnsteig des S-Bahnhaltes Hauptbahnhof München. Da er drohte in den Gleisbereich zu stürzen, nahmen sich ihm Mitarbeiter der Deutsche Bahn Sicherheit an. Der Pole reagierte sofort aggressiv und gereizt. Als ihn die Security, an den Armen ergreifend, von der nahen Bahnsteigkante wegführen wollten, begann er um sich zu schlagen und zu treten. Dabei traf er einen 29-Jährigen mit der Faust an der Stirn und am Schienbein sowie einen 28-Jährigen am Arm. Beide konnten ihren Dienst fortsetzen. Alarmierte Bundespolizisten konnten den 41-Jährigen, der mit 1,92 Promille alkoholisiert war, nur unter enormen Kraftaufwand zu Boden bringen und dessen heftigen Widerstand brechen. Ein 31-jähriger Bundespolizist verletzte sich bei weiteren polizeilichen Maßnahmen am Arm und musste - nach Abbruch seines Dienstes - zur Behandlung in ein Krankenhaus. Gegen den Polen wird nun wegen Widerstand und Tätlichen Angriff gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung ermittelt.

Nr. 203 - Platzwunde nach Bierflaschen-Attacke: Die Bundespolizei sucht nach zwei Unbekannten, die kurz vor 22 Uhr am Bahnsteig des S-Bahnhaltepunktes Westkreuz einen 22-Jährigen verletzten. Nach ersten Ermittlungen war es in einer S8 - Richtung Herrsching, zwischen vier Männern zu verbalem Streit gekommen. Nach dem Ausstieg am Westkreuz kam es am Bahnsteig zu einer Rangelei. Einer der beiden Unbekannten schlug dabei einem 22-jährigen Deutschen mit einer Glasflasche auf den Kopf. Die Bierflasche zerbrach und der Angegriffene zog sich eine stark blutende Kopfwunde zu, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Auch der Aggressor verletzte sich an der Hand. Die beiden Unbekannten flüchteten anschließend. Die Bundespolizei wertet in den kommenden Stunden die Videoaufzeichnungen der S-Bahn aus, um beiden auf die Spur zu kommen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell