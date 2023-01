Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Randalierer leistet Widerstand

Verbandsgemeinde Dierdorf (ots)

Am frühen Mittwochabend erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus Kenntnis über eine randalierende Person im Bereich der Verbandsgemeinde Dierdorf. Bei Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten hatte sich der alkoholisierte Beschuldigte in seinem Zimmer verbarrikadiert und zündete mit Lampenöl ein Feuer in der Mitte des Zimmers an. Der Beschuldigte reagierte nicht auf die Ansprache der Polizeibeamten und warf mit einem Feuerzeug nach ihnen. Das Feuerzeug verfehlte die Beamten. Auf die folgende Androhung des Tasers reagierte der Beschuldigte nicht und randalierte weiter. Nachdem der Taser eingesetzt wurde, ist der Beschuldigte gefesselt worden. Im Anschluss versuchte er sich wieder loszureißen und beleidigte die Beamten fortlaufend mit vulgären Ausdrücken. Zudem drohte er, die Beamten und sich umzubringen. Dem Beschuldigten wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Anschließend ist er in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden.

