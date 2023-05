POL-EN: Gevelsberg - Festnahme nach versuchtem Einbruch

Breckerfeld (ots) - Ein 18-jähriger aus Velbert befuhr am 01.05.2023 gegen 16:20 Uhr mit seinem Motorrad die Prioreier Straße in Fahrtrichtung Breckerfeld. In einer Kurve, kurz vor der Kläranlage, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem in Richtung Hagen fahrenden PKW eines 60-jährigen aus Breckerfeld. Der Kradfahrer erlitt ...

