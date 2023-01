Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte/r VW-Fahrer/-in verursacht Auffahrunfall und flüchtet anschließend - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Mittwochnachmittag um 16:27 Uhr kam es auf dem Luisenring in Fahrtrichtung Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Einer der Beteiligten flüchtete unerkannt von der Unfallörtlichkeit. Eine 58-jährige Toyota-Fahrerin befuhr die linke der drei Fahrbahnen des Luisenrings in Richtung Ludwigshafen als plötzlich ein blauer VW mit Heidelberger Kennzeichen, von der mittleren mit geringem Abstand auf ihre Spur zog. Die Toyota-Fahrerin musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, stark abbremsen. Da der hinter der 58-Jährigen fahrende, 30-jährige Ford-Fahrer nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte, fuhr er auf das Heck des Toyotas auf. Die oder der Fahrer/-in des VWs fuhr anschließend weiter. Bei dem Zusammenstoß des Fords auf den Toyota entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 EUR. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich unter der Telefonnummer 0621 1258-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell