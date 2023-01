POL-MA: Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Technikzentrale des Schlossbergtunnels - aktuelle Sperrung PM 2

Heidelberg (ots) - Am Mittwochnachmittag, zwischen 15.45 Uhr und 16.15 Uhr kam es in der Weststadt in Heidelberg, in der Kleinschmidtstraße zu einem Einbruch in einen Pkw, aus dem eine Handtasche entwendet wurde. Gegen 19.30 Uhr wurde die Handtasche in einem nahe gelegenen Vorgarten wieder aufgefunden. Es wurde lediglich Bargeld in bislang unbekannter Höhe entnommen. ...

