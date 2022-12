Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Steinhausen a.d. Rottum - Zeugen gesucht

Nach einem Unfall am Sonntag bei Rottum sucht die Polizei Zeugen.

Ulm (ots)

Eine Zeugin meldete den verunfallten Mercedes Oldtimer am Sonntag gegen 6 Uhr. Am Ortsausgang in Richtung Ochsenhausen ereignete sich der Unfall. Auf Höhe des Ortsschildes kam der Fahrer nach links von der Straße ab. Dort prallte der Mercedes gegen eine Leitplanke. Im Anschluss geriet das Auto nach rechts in den Grünstreifen und fuhr dort mehrere Meter entlang. Danach kam der Mercedes zurück auf die Straße bevor er erneut wieder nach rechts von der Straße abkam und dort liegen blieb. Als die Polizei eintraf, versuchten Zeugen das verunfallte Fahrzeug zu bergen. Ein 62-Jähriger gab sich als mutmaßlicher Fahrer zu erkennen. Gegenüber der Polizei gab er an, dass ihn angeblich ein Sekundenschlaf übermannte. Mit an der Unfallstelle befand sich ein betrunkener 29-Jähriger. Dessen Kleidung war total verdreckt und er hatte frische Verletzungen im Gesicht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen besteht jedoch der Verdacht, dass der 29-Jährige der unfallverursachende Autofahrer war. In einem Krankenhaus musste er eine Blutprobe abgeben. Der Polizeiposten Ochsenhausen (Telefon 07352/202050) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die weitere Hinweise zum Fahrer geben können.

+++++++ 2528928

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell