POL-UL: (UL) Öpfingen - Handfeste Auseinandersetzung

Wegen einer Lappalie eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern in der Nacht vom ersten auf den zweiten Weihnachtsfeiertag.

Ulm (ots)

Kurz nach zwei Uhr trat eine Gruppe junger Männer ihren Heimweg an. Alle hatten mehr oder weniger stark dem Alkohol zugesprochen. Während ihres Fußmarsches passierten sie dabei die Wohnanschrift eines 27jährigen. Der hatte augenscheinlich nichts Besseres zu tun, als die Gruppe mit seinem Handy zu filmen. Da er vorher nicht gefragt hatte und die mutmaßlich gefilmten damit auch nicht einverstanden waren, kam es zum Streit. In deren Verlauf prügelte sich der 27jährige mit einem 26jährigen aus der Gruppe. Nach Angaben von Zeugen soll bei der Rangelei auch ein Messer im Spiel gewesen sein. Schließlich gelang es dem Jüngeren seinen Kontrahenten zu überwältigen. Unverletzt traten die Streithähne schließlich ihren Heimweg an. Ein Zeuge meldete den Sachverhalt kurze Zeit später der Polizei. Eine Streife des Polizeireviers Ehingen belehrte beide Beteiligten sich fortan aus dem Weg zu gehen und nahm eine Anzeige auf. Bei der Durchsicht der Videoaufnahmen im Handys des 27jähringen konnten keinerlei Aufnahmen der Gruppe festgestellt werden. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++( 2531039)

