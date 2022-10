POL-WI-KvD: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem achtjährigen Kind Wiesbaden, Lehrstraße, Dienstag, 18.10.2022, 14.40 Uhr

Wiesbaden (ots) - 1.Sexuelle Belästigung eines Kindes, Wiesbaden, Kurt-Schumacher-Ring, Freitag, 07.10.2022, 16:40 Uhr (jg) Am Freitagnachmittag gegen 16:40 Uhr war ein 10-jähriges Mädchen in Begleitung ihrer Mutter in einem Drogeriemarkt am Kurt-Schumacher-Ring unterwegs. Ihnen näherte sich eine männliche ...

mehr