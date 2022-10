Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Sexuelle Belästigung eines Kindes+++Security-Mitarbeiter zusammengeschlagen+++Weitere Auseinandersetzungen in der Innenstadt+++Einbruch in Pflegedienst+++

1.Sexuelle Belästigung eines Kindes,

Wiesbaden, Kurt-Schumacher-Ring, Freitag, 07.10.2022, 16:40 Uhr

(jg) Am Freitagnachmittag gegen 16:40 Uhr war ein 10-jähriges Mädchen in Begleitung ihrer Mutter in einem Drogeriemarkt am Kurt-Schumacher-Ring unterwegs. Ihnen näherte sich eine männliche Person und im Vorbeigehen berührte er das Mädchen unsittlich. Nachdem die Mutter auf den Vorfall aufmerksam wurde, sprach diese den Mann an. Der Mann flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Durch die Mutter konnte der Mann wie folgt beschrieben werden: ca. 20 -30 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, ca. 170 cm groß und eine schmale Statur. Der Mann trug eine hellblaue Mund-Nasen-Bedeckung.

Weitere Einzelheiten zur Bekleidung konnten nicht genannt werden. Die Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte sich unter der Rufnummer 0611 / 345-0 zu melden.

2.Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes zusammengeschlagen Wiesbaden, Bleichstraße Freitag, 07.10.2022, 18:00 Uhr

(schü) Am frühen Freitagabend wurde in einem Innenhof in der Bleichstraße ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes von mehreren jungen Männern zusammengeschlagen und verletzt.

Den ersten Ermittlungen zufolge traf der Securitymitarbeiter, ein 32-jähriger Mann aus Wiesbaden, im Innenhof eines von ihm betreuten Objektes auf vier junge Männer, die dort verbotenerweise rauchten. Er wies sie auf das Rauchverbot hin und wurde daraufhin von ihnen attackiert. Gemeinschaftlich schlugen und traten die vier unbekannten Täter auf ihn ein, so dass er schwere Gesichtsverletzungen davontrug und in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die Schläger entfernten sich nach der Tat zu Fuß in Richtung Bismarckring und konnten trotz unmittelbar eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei nicht mehr angetroffen werden. Die vier Männer sollen nach Angaben des Verletzten zwischen 16 und 22 Jahren alt gewesen sein. Einen der Täter beschrieb der Geschädigte als 20 bis 22 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, mit schwarzer Hose und schwarzer Jacke bekleidet. Ein zweiter Angreifer sei mit einem weißen T-Shirt und schwarzer Hose bekleidet gewesen.

Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier Wiesbaden unter der Rufnummer (0661)345-2140 in Verbindung zu setzen.

3.Betrunkener schlägt zu - 3 Verletzte und Scheibe eingeschlagen Wiesbaden, Wellritzstraße Samstag, 08.10.2022, 00:30 Uhr und 01:30 Uhr

(js) Am frühen Samstagmorgen betrat eine zunächst unbekannte männliche Person eine Gaststätte in der Wellritzstraße und geriet dort direkt mit anwesenden Gästen in Streit. Dieser mündete darin, dass der unbekannte Mann drei Personen leicht verletzte. Nachdem der Unbekannte des Lokals verwiesen wurde, flüchtete er.

Etwa eine Stunde später, gegen 01:30 Uhr, kam der Mann erneut zu der Gaststätte und schlug mit einem Stuhl eine Scheibe des Lokals ein. Danach entfernte er sich wieder, konnte jedoch im Nahbereich durch eine Streife angetroffen und festgenommen werden. Es handelte sich um einen 39-jährigen Wiesbadener, welcher mit über 2 Promille stark alkoholisiert war. Neben den diversen Strafverfahren, denen sich der Wiesbadener jetzt stellen muss, wurde er aufgrund seiner Alkoholisierung in das Polizeigewahrsam eingeliefert.

Die bei der Auseinandersetzung verletzten Personen mussten nicht in einem Krankenhaus behandelt werden.

4.Unvermittelt zu Boden geschlagen

Wiesbaden, Schwalbacher Straße Samstag, 08.10.2022, 04:40 Uhr

(rn) Am Samstagmorgen kam es gegen 04:40 Uhr vor einer Lokalität in der Schwalbacher Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mindestens drei beteiligten Personen, bei der ein Geschädigter mehrfach geschlagen und getreten wurde.

Ersten Ermittlungen zufolge verließ dieser die Lokalität und wurde sodann unvermittelt angegriffen. Die geschädigte Person stürzte und wurde am Boden liegend weiter geschlagen. Hierbei erlitt er mehrere Hämatome und Schürfwunden. Eine weitere ärztliche Behandlung in einem Krankenhaus war nach Erstversorgung durch Rettungskräfte vor Ort nicht von Nöten. Im Anschluss an die Auseinandersetzung entfernten sich die beschuldigten Personen von der Tatörtlichkeit.

Ein flüchtiger Täter konnte im Nahbereich durch die Polizei festgenommen werden. Weitere Täter konnten nicht mehr festgestellt werden.

Zeugen beschrieben zwei flüchtige Beschuldigte als männlich, ca. 25 Jahre, südländisches Erscheinungsbild, dunkle kurze Haare. Eine der beiden Personen trug eine schwarze Lederjacke, die Zweite einen Vollbart sowie ein weißes T-Shirt.

Personen, die Zeuge dieser Auseinandersetzung waren und Hinweise zu möglichen Tatbeteiligten geben können, werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier Wiesbaden in Verbindung zu setzen (Tel.: 0611 - 3452140).

5.Einbruch in Räumlichkeiten eines Pflegedienstes Wiesbaden, Luisenplatz Freitag, 07.10.2022, 21:00 Uhr bis Samstag, 08.10.2022, 10:30 Uhr

(thi) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in die Büroräumlichkeiten eines Pflegedienstes eingebrochen. Vermutlich drang der unbekannte Dieb über ein gekipptes Fenster in die Büroräume ein und durchwühlte diese. Anschließend flüchtete der Dieb in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 700 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

6. Gemeinsam Sicheres Wiesbaden,

Stadtgebiet Wiesbaden, Samstag, 08.10.2022, 19:00 Uhr bis Sonntag, 09.10.2022, 03:40 Uhr

(jg) Von Freitagabend bis Samstagnacht führten Kräfte der Stadtpolizei und der Polizeidirektion Wiesbaden gemeinsame Kontrollen in der Wiesbadener Innenstadt durch. Im Rahmen des von Stadt und Polizei gemeinsam initiierten und umgesetzten Programms "Gemeinsam Sicheres Wiesbaden" finden diese Kontrollen regelmäßig statt. Die Kontrollschwerpunkte wurden im Bereich der Innenstadt, der Parkanlage "Warmer Damm", am Schlachthof, Reisinger Anlage und im Schelmengraben beim ehemaligen Einkaufszentrum gelegt. Zudem wurde die Einhaltung der seit 01. Januar 2019 geltende Waffenverbotszone überprüft. Insgesamt konnten 41 Personen kontrolliert werden.

Stadt und Polizei werden weiterhin bei entsprechenden Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt präsent, sowie für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein.

