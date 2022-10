POL-WI-KvD: +++Rücknahme der Fahndung nach 53-jährigen Mann+++

Wiesbaden (ots) - 1. Versuchter Einbruch in Gaststätte Wiesbaden, Im Rad Donnerstag, 29.09.2022, 22:00 Uhr bis Freitag, 30.09.2022, 10:00 Uhr (am) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde versucht in eine Gaststätte in der Straße "Im Rad" einzubrechen. Da es den Tätern nicht gelang, die Türe aufzubrechen, ...

