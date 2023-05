Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Unbekannte setzen Strohfiguren des Bauernschützenvereins in Brand

Breckerfeld (ots)

In den frühen Morgenstunden des 01.05.2023 wurden zwei Strohfiguren des ortsansässigen Bauernschützenvereins in Brand gesetzt. Die Strohfiguren standen zu Dekorationszwecken auf einem Feld und wurden durch das Feuer vollständig zerstört. Zudem entstand Flurschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden die Figuren durch unbekannte Täter mutwillig in Brand gesetzt. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise bitte an die hiesigen Polizeidienststellen.

