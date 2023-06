Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemeldung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn

Lauffen am Neckar: Auseinandersetzung mit Messer in Lokal Am heutigen Sonntagmittag gerieten zwei Männer in einem Lokal in der Bahnhofstraße in Streit. Erste Ermittlungen ergaben, dass die beiden Streithähne in dem Lokal aufeinander trafen, tags zuvor waren sie bei einer Hochzeitsfeierlichkeit bereits aneinander geraten. Ein 43-jähriger Mann aus Lauffen ging dann auf seinen 41-jährigen Kontrahenten mit einem Messer los, der 41-jährige stammte ebenfalls aus Lauffen. Bei der nun folgenden Auseinandersetzung mischte sich auch ein Bediensteter des Lokals ein, der den Streit wohl schlichten wollte. Dieser verletzte sich herbei leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Der 43-jährige Täter entfernte sich kurz darauf von der Tatörtlichkeit und begab sich offenbar später zu einer Vertrauensperson mit der er anschließend in Richtung Polizeirevier Lauffen ging, wohl um sich selbst zu stellen. Dort konnte er, in unmittelbarer Nähe zum Revier, von einer Polizeistreife vorläufig festgenommen werden. Durch den Aufruhr und die zunächst unklare Lage brachten Rettungsdienst und Polizei eine Vielzahl von Fahrzeugen und Kräften in Einsatzraum. Sowohl die genauen Tatumstände als auch das Motiv sind noch unklar, die Polizei ermittelt deshalb in alle Richtungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier in Lauffen unter Telefon 07133/2090 zu melden.

