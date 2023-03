Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lengerich - Raub im Supermarkt

Lengerich (ots)

Am 21. März kam es in einem Supermarkt in der Straße Lütemannskamp in Lengerich zu einem räuberischen Diebstahl. Zwei männliche Täter betraten gegen 11.40 Uhr den Markt und entwendeten Kosmetikartikel im Wert von rund 800 Euro. Dabei wurden sie vom einem 25-jährigen Mitarbeiter des Supermarktes beobachtet. Als sein 51-jähriger Kollege die Täter dann im Kassenbereich ansprach, stieß einer der Männer ihn um, wodurch der 51-Jährige verletzt wurde. Als sein Kollege ihm zu Hilfe kam, wurde dieser vom zweiten Täter zu Boden gestoßen und ebenfalls verletzt. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung mit einem hohen Kräfteaufgebot konnte einer der Täter festgenommen werden. Der 29-jährige Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter am Amtsgericht vorgeführt. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft. Der zweite Täter konnte flüchten. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell