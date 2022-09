Bundespolizeidirektion München: Heftige Auseinandersetzung unter Jugendlichen

Bundespolizeidirektion München

Am frühen Sonntagmorgen (25. September) zog sich ein 16-Jähriger, nach einem vorangegangen verbalen Schlagabtausch in der S-Bahn zwischen den Haltepunkten Hackerbrücke und Hirschgarten, nach körperlichen Attacken am Bahnsteig am Hirschgarten untereinander, eine heftig blutende Platzwunde zu, die in einem Klinikum versorgt werden musste.

In der S-Bahn kam es gegen 23 Uhr zwischen den Haltepunkten Hackerbrücke und Hirschgarten zu einem verbalen Streit unter fünf Jugendlichen. Am Hirschgarten stiegen die fünf Jugendlichen im Alter von dreimal 16 sowie 17 und 18 Jahren aus. In Folge des Streites kam es zu körperlichen Auseinandersetzungen mit Schlägen und Tritten untereinander. Mit Ausnahme eines 16-Jährigen aus Gröbenzell, bei dem eine heftig blutende Platzwunde am Kopf im Klinikum genäht werden musste, gab es bei den anderen Vieren nur leichte Verletzungen. Ermittlungen zum Sachverhalt wie dem Grund des Streites sowie einzelnen Tathandlungen der Körperverletzungen dauern an. Die vier leicht Verletzten kamen alle auf freien Fuß. Zwei von ihnen, aus Puchheim bzw. Eichenau, wurden Erziehungsberechtigten übergeben. Bei Dreien wurden Atemalkoholwerte von 0,88 bis 1,02 Promille gemessen.

