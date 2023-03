POL-EL: Haselünne - Unfall auf Bundesstraße

Lathen (ots) - Zwischen Montag, 16.15 Uhr, und Dienstag, 7.30 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in einen Baucontainer an der Kreuzstraße in Lathen eingebrochen. Sie entwendenden mehrere Baumaschinen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 290 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ...

mehr