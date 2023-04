Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Fahrzeugführer flüchtet ohne Erfolg 2. Betrunken die Party verlassen

PI Heidekreis (ots)

Soltau, 14.04.2023

Am Freitagvormittag werden Polizeibeamte der Polizeiinspektion auf einen auffällig fahrenden PKW auf der B 71 bei Soltau aufmerksam. Das Fahrzeug kann auf der BAB 7, Höhe Soltau, angehalten werden. Unmittelbar nach dem Anhalten flüchtet der Fahrzeugführer zu Fuß, kann aber nach kurzer Verfolgung von Polizeibeamten festgenommen werden. Bei der anschließenden Kontrolle wird festgestellt, dass der Fahrzeugführer deutlich unter dem Einfluss diverser Drogen steht, keinen Führerschein besitzt und an seinem Pkw falsche Kennzeichen angebracht hat. Zudem wird im Kofferraum Diebesgut gefunden, welchen aus einen vor Kurzem begangenen Wohnungseinbruch stammt. Auf Grund eines fehlenden Wohnsitzes der der damit zusammenhängenden Fluchtgefahr wird 42-Jährige am Folgetag dem Haftrichter vorgeführt und der JVA Celle zugeführt.

Soltau, 15.04.2023

Am frühen Samstagmorgen erhielt die Polizei den Hinweis, dass ein alkoholisierter Gast eine Geburtstagsfeier in Soltau mit dem Auto verlassen habe. Im Rahmen der Fahndung kann das Fahrzeug im Stadtgebiet von Soltau festgestellt werden. Die anschließende Kontrolle des 30jährigen Fahrzeugführer bestätigt den Einfluss alkoholischer Getränke. Ein freiwilliger Alkoholtest ergibt bei ihm einen Wert von 1,75 Promille. Zudem stellt sich während der Kontrolle heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

