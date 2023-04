Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: In Lagerraum eingedrungen; Schneverdingen: Stehendes Fahrzeug übersehen - Drei Verletzte

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 14.04.2023 Nr. 1

11.04 / In Lagerraum eingedrungen

Walsrode: In der Zeit zwischen Samstag, 08.04. und Dienstag, 11.04. brachen Unbekannte die Tür eines Lagerraums des Lokschuppens an der Horststraße auf, gelangten in das Objekt und zerstörten Teile der Inneneinrichtung. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

13.04 / Stehendes Fahrzeug übersehen - Drei Verletzte

Schneverdingen: Am Donnerstag, gegen 13.40 Uhr kam es auf der B3, zwischen dem Heberer Kreisel und dem Scharrler Kreisel zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Beteiligte verletzt wurden. Ein 78jähriger Schneverdinger befuhr die B3 in Richtung Scharrl und beabsichtigte nach links abzubiegen. Dazu bremste er sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Der 66jährige Fahrer eines nachfolgenden Pkw erkannte die Situation nicht, fuhr ungebremst auf und schob das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn in einen entgegenkommenden Lkw. Der Verursacher wurde bei dem Zusammenstoß leicht, seine 65jährige Beifahrerin schwer verletzt. Der 78jährige Schneverdinger trug ebenfalls leichte Verletzungen davon. Die Schwerverletzte kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die B3 war für etwa dreieinhalb Stunden gesperrt.

