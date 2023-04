Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel

A7: Kontrolle wegen unsicherer Fahrweise; Dorfmark

Soltau: Verkehrskontrollen in Dorfmark und Soltau (Foto anbei)

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 13.04.2023 Nr. 1

13.04 / Kontrolle wegen unsicherer Fahrweise

Bad Fallingbostel / A7: Polizeibeamte kontrollierten in der Nacht zu Donnerstag, gegen 03.00 Uhr in Bad Fallingbostel eine 38jährige Autofahrerin, die zuvor unsicher die Autobahn in Richtung Hannover befahren hatte. Die Frau gab an, keinen Alkohol getrunken zu haben und führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 1,41 Promille. Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen, untersagten die Weiterfahrt und stellten den Führerschein sicher.

12.04 / Verkehrskontrollen in Dorfmark und Soltau (Foto anbei)

Dorfmark / Soltau: Polizeibeamte des Heidekreises führten am Mittwoch zunächst zwischen Dorfmark und Vierde, später in Soltau allgemeine Verkehrskontrollen durch und hatten dabei in den Morgenstunden auch den Schulweg nach den Ferien im Blick. Insgesamt wurden 83 Fahrzeuge angehalten und kontrolliert. Während überwiegend wenige Verwarnungen ausgesprochen werden mussten, versuchte sich in einem Fall ein 54jähriger Autofahrer durch Flucht mit seinem Pkw der Kontrolle zu entziehen. Er missachtete gegen 11.30 Uhr am Parkplatz Vierde die Anhaltezeichen eines Polizisten und beschleunigte in Richtung Dorfmark. Nach kurzer Fahndung wurden Pkw und Fahrer im Brocker Kirchweg angetroffen. Der Mann gab an, Alkohol getrunken zu haben und führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 1,85 Promille. Da er nicht fahrend angetroffen wurde, ließen die Beamten zwei Blutproben entnehmen. Außerdem stellten sie den Führerschein sicher und untersagten die Weiterfahrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell