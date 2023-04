Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Grethem: Einbrecher nehmen Tresor mit; Hodenhagen: Entgegenkommenden Pkw übersehen - Sechs Verletzte

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 11.04.2023 Nr. 1

10.04 / Einbrecher nehmen Tresor mit

Grethem: In der Zeit zwischen Samstag, 01.04.23 und Montag, 10.04.23 schlugen Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus an der Büchtener Hauptstraße ein Fenster einer Wohnung ein, gelangten in das Objekt und entwendeten einen Tresor und eine Armbanduhr. Hinweise zum Geschehen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

10.04 / Entgegenkommenden Pkw übersehen - Sechs Verletzte

Hodenhagen: Am Montag, gegen 13.40 Uhr kam es auf der L191, Abzweig "Am Safaripark" zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem drei Beteiligte schwer und drei leicht verletzt wurden. Ein 32jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Celle bog vom Linksabbiegestreifen in die Straße "Am Safaripark" ein und übersah dabei die entgegenkommende 65jährige Fahrerin eines Pkw aus Bayern. Bei dem Zusammenstoß wurden die Frau und ihr 70jähriger Beifahrer schwer verletzt. Der Unfallverursacher und zwei im Fahrzeug befindliche Kinder im Alter von 4 Monaten sowie vier Jahren wurden leicht, die 29jährige Beifahrerin schwer verletzt. Die Beteiligten kamen in umliegende Krankenhäuser. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

