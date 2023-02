Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Asbestwellplatten im Straßengraben entsorgt

Gera (ots)

Kauern/K116: Mehrere Asbestwellplatten entsorgten unbekannte Täter im Straßengraben, so dass die Kripo in Gera seit gestern (08.02.2023) die Ermittlungen aufgenommen hat. Wann genau die Platten entlang der Kreisstraße 116, zwischen Lichtenberg und Hilbersdorf, entsorgt wurden, ist noch nicht bekannt. Im Zuge der Ermittlungen zum Geschehen werden daher Zeugen gesucht, die Hinweise zu dem Verursacher geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (RK)

