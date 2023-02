Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wohnungseinbruch in Gera - KPI sucht Zeugen

Gera (ots)

Gera: Weil bei ihnen eingebrochen wurde, riefen gestern (08.02.2023) die beiden Mieter der betreffenden Wohnung die Geraer Polizei um Hilfe. Wie sich vor Ort herausstellte, drangen die Einbrecher in den vergangenen Tagen (02.02.2023 -08.02.2023) gewaltsam über den Balkon der Wohnung in der Prof.-Simmel-Straße in Gera ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Täter verursachten hierbei nicht nur Sachschaden, sondern stahlen zudem aufgefundenes Bargeld in 5-stelliger Höhe. Die Wohnungsinhaber selbst waren zum Tatzeitpunkt nicht zu Hause. Die Kripo in Gera (Tel. 0365 / 8234-1465) ermittelt zum Tatgeschehen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. (RK)

